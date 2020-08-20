Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске
Жену Алексея Навального Юлию пустили в больницу Омска Сейчас она общается с главврачом. Об этом сообщили в Минздраве Омской области. Ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что супругу Навального не пускали к нему, поскольку «пациент не дал согласие на посещение».
Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован с борта самолёта в Омске. Он возвращался из Томска в Москву. Во время полёта ему стало плохо. Политик потерял сознание, у него заподозрили токсическое отравление. Представители оппозиционера предполагают, что его могли намеренно отравить, когда он пил чай в аэропорту, пишет Свободная пресса.
Ожидается, что точный диагноз Навальному будет поставлен в четверг, 20 августа. Госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь Минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается, отмечает РИА Новости.
К слову, в Кремле заявили, что знают о тяжёлом состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального из сообщений СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для лечения политика привлечены лучшие врачи. Песков добавил, что в Кремле желают Навальному скорейшего выздоровления
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