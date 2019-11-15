Женщину зверски зарезали в Лосином острове в Москве
15 ноября 201913:19
Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружено в парке «Лосиный остров» на востоке российской столицы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На трупе криминалисты насчитали более 10 ножевых ранений.
Страшная находка сделана накануне на Бумажной просеке национального парка. По визуальной оценке, убитой не больше 25 лет, уточняет ТАСС. Согласно другим источникам, женщине 45 лет. Возбуждено уголовное дело.
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