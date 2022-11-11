СМИ: В Крыму 17 человек пострадали в ДТП с военным грузовиком

Военный грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, ДТП произошло в районе села Орденоносное.

«"Камаз" Минобороны лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Мицубиси Лансер", вылетел с дороги и перевернулся», — пишет Baza.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 15 военнослужащих, а также два человека, находившихся в легковом авто.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеДТПКрым
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