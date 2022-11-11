СМИ: В Крыму 17 человек пострадали в ДТП с военным грузовиком

По данным СМИ, ДТП произошло в районе села Орденоносное.

«"Камаз" Минобороны лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Мицубиси Лансер", вылетел с дороги и перевернулся», — пишет Baza.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 15 военнослужащих, а также два человека, находившихся в легковом авто.

