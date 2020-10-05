Женщина в Таиланде умерла, съев краба мечехвоста

На Пхукете местная жительница поджарила мясо краба и умерла от отравления. Как пишет Bangkok Post, об инциденте рассказала мать погибшей женщины, 64-летняя Сомджай Кингвонгса.

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По ее словам, в воскресенье утром она и ее 46-летняя дочь Вантхана Пхутчо собрали моллюсков и трех подковообразных крабов мечехвостов в мангровом лесу на севере острова. Дома женщины приготовили морепродукты, а затем дочери, съевшей одного из крабов, стало плохо. Вскоре она потеряла сознание, и врачи не смогли привести ее в чувство.

Эксперт по морской фауне Сон Вонгсала сообщил изданию, что мясо мангрового подковообразного краба может быть ядовито, есть его запрещено.

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ФОТО: pixabay.com
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