Женщина в Таиланде умерла, съев краба мечехвоста

По ее словам, в воскресенье утром она и ее 46-летняя дочь Вантхана Пхутчо собрали моллюсков и трех подковообразных крабов мечехвостов в мангровом лесу на севере острова. Дома женщины приготовили морепродукты, а затем дочери, съевшей одного из крабов, стало плохо. Вскоре она потеряла сознание, и врачи не смогли привести ее в чувство.

Эксперт по морской фауне Сон Вонгсала сообщил изданию, что мясо мангрового подковообразного краба может быть ядовито, есть его запрещено.

