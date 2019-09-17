Женщина в Москве скинула с моста четырёхлетнего мальчика
Женщина, предположительно, сбросила ребенка с моста в российской столице. Как стало известно РЕН ТВ, жуткая история случилась на проспекте Защитников Москвы у Некрасовского моста в сторону области. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
По предварительным данным, ребёнку четыре года, он остался жив, его срочно госпитализировали. Подробности устанавливаются.
Между тем, как сообщает АГН Москва, в районе Новоспасского моста спасатели обнаружили и вытащили из реки двух пьяных граждан. Находились они в 30 метрах от берега. Пловцов передали врачам.
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