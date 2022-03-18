Женщина в Ленобласти отрезала себе руку и пошла пугать соседа
В Ленинградской области женщина отрезала себе кисть руки циркулярной пилой, оставила ее в своей квартире и отправилась к соседу. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным источника, инцидент с приехавшей из Ростовской области женщиной произошел в Мурино вечером 16 марта.
Сосед пострадавшей рассказал, что она постучалась к нему в дверь. Когда мужчина открыл ее, то увидел истекающую кровью женщину, которая при этом не кричала и не жаловалась на боль. После этого он прошел к ней домой, где увидел циркулярную пилу и отрезанную кисть.
Мужчина вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей тяжелое состояние. По предварительным данным, у нее могут быть проблемы с психикой. Отмечается, что сейчас решается вопрос о ее помещении в психиатрическую больницу.
По факту случившегося правоохранители инициировали проверку, в ходе которой выяснилось, что следов борьбы в доме женщины обнаружено не было.
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