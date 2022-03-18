Женщина в Ленобласти отрезала себе руку и пошла пугать соседа

В Ленинградской области женщина отрезала себе кисть руки циркулярной пилой, оставила ее в своей квартире и отправилась к соседу. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным источника, инцидент с приехавшей из Ростовской области женщиной произошел в Мурино вечером 16 марта.

Сосед пострадавшей рассказал, что она постучалась к нему в дверь. Когда мужчина открыл ее, то увидел истекающую кровью женщину, которая при этом не кричала и не жаловалась на боль. После этого он прошел к ней домой, где увидел циркулярную пилу и отрезанную кисть.