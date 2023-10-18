Женщина умерла на борту летевшего из Москвы в Барнаул самолета

Отмечается, что 50-летней женщине стало плохо, на высоте 10 тысяч метров она стала задыхаться и звать на помощь.

Экипаж Airbus А320 принял решение совершить экстренную посадку в Екатеринбурге, параллельно бортпроводники пытались спасти женщину, однако все усилия оказались напрасны - она скончалась.

В настоящее время эксперты устанавливают все обстоятельства гибели пассажирки. Лайнер продолжил прерванный полёт в Барнаул.

Ранее в США в авиакатастрофе погиб сенатор Северной Дакоты Дуг Ларсен, его супруга Эми и двое их детей, пишет «Свободная пресса».

