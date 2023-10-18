Женщина умерла на борту летевшего из Москвы в Барнаул самолета
Пассажирка рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Барнаул умерла на борту самолёта, сообщает Life.ru.
Отмечается, что 50-летней женщине стало плохо, на высоте 10 тысяч метров она стала задыхаться и звать на помощь.
Экипаж Airbus А320 принял решение совершить экстренную посадку в Екатеринбурге, параллельно бортпроводники пытались спасти женщину, однако все усилия оказались напрасны - она скончалась.
В настоящее время эксперты устанавливают все обстоятельства гибели пассажирки. Лайнер продолжил прерванный полёт в Барнаул.
Ранее в США в авиакатастрофе погиб сенатор Северной Дакоты Дуг Ларсен, его супруга Эми и двое их детей, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru