В аэропорту Волгограда умер пассажир экстренно севшего самолета
12 октября 202322:13
Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Сочи, умер в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональной комитет здравоохранения.
На борту одному из пассажиров стало плохо. В 17:15 мск самолет экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Спасти пассажира не удалось. Он скончался до прибытия скорой помощи.
В конце сентября во время рейса Санкт-Петербург - Минеральные Воды умер 55-летний житель Пятигорска. Мужчина вступил в потасовку с петербуржцами 36 и 42 лет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru