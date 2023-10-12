В аэропорту Волгограда умер пассажир экстренно севшего самолета

Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Сочи, умер в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональной комитет здравоохранения.

Летевший из Москвы в Ташкент мужчина умер на борту самолета

На борту одному из пассажиров стало плохо. В 17:15 мск самолет экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Спасти пассажира не удалось. Он скончался до прибытия скорой помощи.

В конце сентября во время рейса Санкт-Петербург - Минеральные Воды умер 55-летний житель Пятигорска. Мужчина вступил в потасовку с петербуржцами 36 и 42 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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