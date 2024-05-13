Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника в Иваново

Прокуратура Ивановской области объявила о проведении проверки по факту травмирования женщины и ребёнка в результате падения в шахту грузового подъемника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл 13 мая в городе Иваново в административном здании на улице Тимирязева, где 29-летняя женщина и её двухлетний ребенок упали с высоты четвертого этажа в шахту грузового подъемника.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

«Прокуратура даст оценку исполнения законодательства при эксплуатации здания», - заключили в ведомстве.

Ранее в Иванове с третьего этажа в шахту лифта упала женщина 1941 года рождения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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