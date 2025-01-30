В ДТП с микроавтобусом в Самарской области погибли три человека

Микроавтобус и большегруз столкнулись в Шигонском районе Самарской области. Об этом сообщили в центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций региона.

По данным ведомства, в результате аварии погибли два человека, еще пять пострадали.

Как отметили в областном Минздраве, погибшие получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до приезда медиков. Четверо пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Позже в ведомстве сообщили РИА Новости, что число погибших в ДТП возросло до трех.

«Один человек скончался в больнице», — рассказали агентству.

Ранее в Саратовской области столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик «КамАЗ», обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.

