В ДТП с микроавтобусом в Самарской области погибли три человека
Микроавтобус и большегруз столкнулись в Шигонском районе Самарской области. Об этом сообщили в центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций региона.
По данным ведомства, в результате аварии погибли два человека, еще пять пострадали.
Как отметили в областном Минздраве, погибшие получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до приезда медиков. Четверо пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Позже в ведомстве сообщили РИА Новости, что число погибших в ДТП возросло до трех.
«Один человек скончался в больнице», — рассказали агентству.
Ранее в Саратовской области столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик «КамАЗ», обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru