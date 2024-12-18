Женщина погибла в карете скорой после столкновения поездов в Мурманской области

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов на станции Княжая в Мурманской области одна женщина скончалась по пути в больницу. Об этом сообщили в Минздраве.

Инцидент произошел 18 декабря около 16:15 мск. Пассажирский поезд №11, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, при прибытии на станцию столкнулся боком с вагонами грузового состава. В результате с рельсов сошли несколько вагонов обоих поездов.