Женщина погибла в карете скорой после столкновения поездов в Мурманской области
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов на станции Княжая в Мурманской области одна женщина скончалась по пути в больницу. Об этом сообщили в Минздраве.
Инцидент произошел 18 декабря около 16:15 мск. Пассажирский поезд №11, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, при прибытии на станцию столкнулся боком с вагонами грузового состава. В результате с рельсов сошли несколько вагонов обоих поездов.
По данным МЧС, пострадали 14 человек. На месте работает оперативный штаб, созданный РЖД под руководством генерального директора компании Олега Белозерова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело для установления причин происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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