Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
18 декабря 202418:23
Четырнадцать человек пострадали при столкновении поездов в Мурманской области, сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор региона Андрей Чибис заявил, что вертолет медицины катастроф готовится к вылету на место столкновения двух поездов под Мурманском. Выехали автобусы для эвакуации пассажиров. Губернатор прервал свою командировку в Москве и срочно вылетел в Мурманск.
В РЖД отметили, что при столкновении с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru