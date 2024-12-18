Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14

В ведомстве уточнили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор региона Андрей Чибис заявил, что вертолет медицины катастроф готовится к вылету на место столкновения двух поездов под Мурманском. Выехали автобусы для эвакуации пассажиров. Губернатор прервал свою командировку в Москве и срочно вылетел в Мурманск.

В РЖД отметили, что при столкновении с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны, сообщает RT.

