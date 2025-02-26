В Таиланде 18 человек погибли в ДТП с экскурсионным автобусом
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП с экскурсионным автобусом в провинции Прачинбури в Таиланде. Об этом пишет газета Thairath.
Авария произошла в 120 км от Бангкока. Три автобуса перевозили экскурсионную группу из 200 человек, последнее из транспортных средств потеряло управление, снесло бетонное ограждение и перевернулось. Автобус следовал из провинции Бынгкан в Районг, в нем находились 47 пассажиров и два водителя.
По данным местных властей, после ДТП в больницу доставили около 20 пострадавших. Спасатели ведут поиск остальных находившихся в автобусе. Аварию расследует полиция.
Ранее в Тюмени перевозивший детей автобус протаранил легковой автомобиль, никто из 44 школьников, находившихся в транспорте, не пострадал, напоминает Ura.ru.
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