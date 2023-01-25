СМИ: Автомобиль Минобороны устроил смертельное ДТП в Москве
25 января 202321:12
Автомобиль Минобороны сбил трёх человек на пешеходном переходе в Москве, сообщают СМИ со ссылкой на МВД.
По информации ведомства, наезд на пешеходов произошел на Ленинградском проспекте.
«В результате ДТП один человек погиб, ещё двое пострадали, состояние уточняется», — сообщили в МВД.
На месте инцидента сейчас работают следователи и криминалисты.
Ранее девять человек погибли в результате ДТП в Тульской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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25 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru