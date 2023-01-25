СМИ: Автомобиль Минобороны устроил смертельное ДТП в Москве

Автомобиль Минобороны сбил трёх человек на пешеходном переходе в Москве, сообщают СМИ со ссылкой на МВД.

По информации ведомства, наезд на пешеходов произошел на Ленинградском проспекте.

«В результате ДТП один человек погиб, ещё двое пострадали, состояние уточняется», — сообщили в МВД.

На месте инцидента сейчас работают следователи и криминалисты.

Ранее девять человек погибли в результате ДТП в Тульской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МинобороныПострадавшиеПешеходыДтп В Москве
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