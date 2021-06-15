Женщина погибла при пожаре на фабрике в Кузбассе
Сотрудница обогатительной фабрики «Березовская» в Кемеровской области погибла в результате пожара на производстве, сообщило ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности Кузбасса.
Она работала в кабине мостового крана. Женщина спустилась с объекта, однако не успела дойти до выхода. Врачам не удалось ее спасти, пишут «Известия».
Пожар локализовали на площади двух тысяч квадратных метров. В ликвидации огня принимают участие свыше 70 человек и более 20 единиц спецтехники.
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