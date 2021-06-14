В Новосибирске полностью потушен пожар на АЗС
Пожар на автозаправочной станции (АЗС) в Новосибирске полностью потушен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ.
По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 21:48.
Ранее стало известно, что при инциденте пострадали 28 человек.
О пожаре на АЗС на Гусинобродском шоссе Новосибирска стало известно в понедельник около 18:04 по местному времени (14:04 мск). По данным МЧС, на горящей автозаправке взрывались баллоны и цистерны с топливом. Огонь распространился также на стоящие рядом гаражи. Предварительно, причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- В Новосибирске полностью потушен пожар на АЗС
- В Госдепартаменте рассказали об источниках силы США
- В Волгоградской области охотник случайно застрелился и ранил товарища
- Слуцкий прокомментировал итоги саммита НАТО
- В МИД России оценили призыв НАТО по поводу Чехии и США
- ВОЗ расследует случаи миокардита после использования вакцины Pfizer
- На Кубе произошел разлив 28 тысяч литров нефти
- «Рекордный автогол». Польша проиграла Словакии на Евро-2020
- В Минздраве заявили о 28 пострадавших в результате взрыва на АЗС в Новосибирске
- «Принципиальные лицемеры»: Захарова раскритиковала покинувших пресс-конференцию с Протасевичем журналистов BBC
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru