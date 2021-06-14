В Новосибирске полностью потушен пожар на АЗС

Пожар на автозаправочной станции (АЗС) в Новосибирске полностью потушен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 21:48.

Ранее стало известно, что при инциденте пострадали 28 человек.

О пожаре на АЗС на Гусинобродском шоссе Новосибирска стало известно в понедельник около 18:04 по местному времени (14:04 мск). По данным МЧС, на горящей автозаправке взрывались баллоны и цистерны с топливом. Огонь распространился также на стоящие рядом гаражи. Предварительно, причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

