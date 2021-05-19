Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро

Женщина, упавшая на рельсы в столичном метрополитене, погибла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Ранее в среду Дептранс столицы сообщил о приостановке движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на путях.

По данным агентства, женщина упала с платформы под прибывающий поезд. Обстоятельства трагедии не уточняются.

В настоящее время движение поездов восстановлено и поезда следуют согласно графику.