Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
19 мая 202122:46
Женщина, упавшая на рельсы в столичном метрополитене, погибла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Ранее в среду Дептранс столицы сообщил о приостановке движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на путях.
По данным агентства, женщина упала с платформы под прибывающий поезд. Обстоятельства трагедии не уточняются.
В настоящее время движение поездов восстановлено и поезда следуют согласно графику.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru