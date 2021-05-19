На салатовoй ветке метро приостановлено движение из-за человека на путях

Движение поездов приостановлено на салатовой ветке московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщает городской Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что поезда не ходят на участке между станциями "Зябликово" - «Марьино». Согласно ведомству, в тоннелях поездов с пассажирами нет.

В Дептрансе отметили, что ведется работа над возобновлением движения.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:МоскваМетрополитен
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