На салатовoй ветке метро приостановлено движение из-за человека на путях

Опрос ФСО: почти 80 процентов предпринимателей боятся попасть под суд ни за что

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей» - Путин

Бизнесмен: «В судах, в прокуратуре и в следствии сидят совершенно другие люди»

Бизнес-омбудсмен о катастрофической ситуации в судах