Женщина погибла при падении дерева в Подмосковье

Отмечается, что трагедия прошла в городском округе Луховицы. В настоящее время начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Instagram призвал жителей региона быть осторожными из-за сильного ветра. Глава региона отметил, что оперативные службы переводятся в режим повышенной готовности из-за непогоды.

