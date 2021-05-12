Женщина погибла при падении дерева в Подмосковье

В Подмосковье упало дерево, насмерть придавив пожилую женщину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Жителей Москвы и области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

Отмечается, что трагедия прошла в городском округе Луховицы. В настоящее время начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Instagram призвал жителей региона быть осторожными из-за сильного ветра. Глава региона отметил, что оперативные службы переводятся в режим повышенной готовности из-за непогоды.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Подмосковье
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