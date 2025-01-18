Женщина погибла при падении автомобиля в реку в Петербурге

Женщина-водитель погибла в результате падения автомобиля в реку на Обводном канале в Санкт-Петербурге, сообщили в МЧС России.

Машина рухнула в Обводный канал в Санкт-Петербурге

Отмечается, что водитель ошиблась и зацепила другую машину на повороте с улицы Рыбинской. Ее авто начало крутить и вынесло прямо в ограждение набережной.

По данным ведомства, машину из реки вытащили с помощью автокрана и спецсредств. Сейчас медики борются за жизнь пассажирки. Местная прокуратура выясняет все обстоятельства.

Кроме того, за минувшие сутки в районе Нагатинской набережной в Москве внедорожник пробил ограждение и улетел в Москву-реку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПогибшиеАвтомобильСанкт-Петербург

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