Женщина погибла при падении автомобиля в реку в Петербурге

Отмечается, что водитель ошиблась и зацепила другую машину на повороте с улицы Рыбинской. Ее авто начало крутить и вынесло прямо в ограждение набережной.

По данным ведомства, машину из реки вытащили с помощью автокрана и спецсредств. Сейчас медики борются за жизнь пассажирки. Местная прокуратура выясняет все обстоятельства.

Кроме того, за минувшие сутки в районе Нагатинской набережной в Москве внедорожник пробил ограждение и улетел в Москву-реку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

