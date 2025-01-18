Машина рухнула в Обводный канал в Санкт-Петербурге
18 января 202514:59
Автомобиль рухнул в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Кадры происшествия публикуют местные Telegram-каналы.
Это второй случай с падением автомобиля в воду в городе за сутки. На место происшествия выехали специалисты.
По словам очевидцев, спасатели достают из автомобиля одну девушку. Причиной аварии, предварительно, стало то, что женщина после столкновения перепутала педали.
Кроме того, за минувшие сутки в районе Нагатинской набережной в Москве внедорожник пробил ограждение и улетел в Москву-реку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru