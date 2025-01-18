Машина рухнула в Обводный канал в Санкт-Петербурге

Автомобиль рухнул в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Кадры происшествия публикуют местные Telegram-каналы.

Два человека погибли в ДТП в Иркутской области

Это второй случай с падением автомобиля в воду в городе за сутки. На место происшествия выехали специалисты.

По словам очевидцев, спасатели достают из автомобиля одну девушку. Причиной аварии, предварительно, стало то, что женщина после столкновения перепутала педали.

Кроме того, за минувшие сутки в районе Нагатинской набережной в Москве внедорожник пробил ограждение и улетел в Москву-реку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДТПАвтомобили

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