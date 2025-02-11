Женщина погибла при опрокидывании автобуса в Кузбассе

Пассажирский автобус перевернулся на бок в Кемеровской области, на месте погиб один человек, еще четверо получили травмы разной степени тяжести, сообщили в Главном управлении МВД по Кузбассу. Авария произошла на заснеженной дороге в Прокопьевском муниципальном округе.

На место ДТП оперативно прибыли экипажи Государственной автоинспекции и следственно-оперативная группа. Автобус ПАЗ перевернулся на втором километре трассы «Прокопьевск – Ясная Поляна».