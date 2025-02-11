Женщина погибла при опрокидывании автобуса в Кузбассе
Пассажирский автобус перевернулся на бок в Кемеровской области, на месте погиб один человек, еще четверо получили травмы разной степени тяжести, сообщили в Главном управлении МВД по Кузбассу. Авария произошла на заснеженной дороге в Прокопьевском муниципальном округе.
На место ДТП оперативно прибыли экипажи Государственной автоинспекции и следственно-оперативная группа. Автобус ПАЗ перевернулся на втором километре трассы «Прокопьевск – Ясная Поляна».
По предварительным данным полиции Кемеровской области, водитель в ходе частной перевозки не учел погодные и дорожные условия – он не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет, после чего автобус опрокинулся.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего в салоне находились 23 человека. Погибла 61-летняя женщина, четырём пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас сотрудники МВД на месте устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru