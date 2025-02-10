В Гватемале более 30 человек погибли при падении автобуса в овраг
10 февраля 202517:41
Автобус упал с моста в овраг в Гватемале. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает издание Prensa Libre.
Уточняется, что ДТП произошло в столице центральноамериканской страны, причиной инцидента стало столкновение автобуса с легковым автомобилем.
По данным спасателей, известно о 31 погибшем, четверо жертв уже опознаны. Поисковая операция продолжается.
Ранее в Турции междугородний автобус вылетел с трассы в провинции Анталья, пострадали более 30 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru