В Гватемале более 30 человек погибли при падении автобуса в овраг

Автобус упал с моста в овраг в Гватемале. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает издание Prensa Libre.

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Уточняется, что ДТП произошло в столице центральноамериканской страны, причиной инцидента стало столкновение автобуса с легковым автомобилем.

По данным спасателей, известно о 31 погибшем, четверо жертв уже опознаны. Поисковая операция продолжается.

Ранее в Турции междугородний автобус вылетел с трассы в провинции Анталья, пострадали более 30 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:ДТПАвтобусГватемала

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