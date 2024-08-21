Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области

Он уточнил, что инцидент произошёл в Большесолдатском районе. В результате атаки были ранены два местных жителя, которые смогли самостоятельно добраться до больницы.

«К сожалению, ещё одна женщина скончалась на месте... Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», - написал Смирнов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на районы региона были ранены два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

