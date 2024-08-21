Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Курской области
Украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Он уточнил, что инцидент произошёл в Большесолдатском районе. В результате атаки были ранены два местных жителя, которые смогли самостоятельно добраться до больницы.
«К сожалению, ещё одна женщина скончалась на месте... Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», - написал Смирнов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на районы региона были ранены два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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