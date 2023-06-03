Женщина погибла из-за обстрела белгородского села Новая Таволжанка
Пожилая женщина погибла в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, еще одну пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. В настоящий момент ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из-за украинского обстрела Безлюдовки погибла еще одна женщина. Также пострадал мужчина. Он госпитализирован с осколочными ранениями.
Ранее Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал прийти со своими бойцами на защиту Белгородской области, если не прекратится захват российской территории, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Месси покинет французский «ПСЖ»
- Пригожин попросил Собчак связаться с ним по непубличным каналам
- Женщина погибла из-за обстрела белгородского села Новая Таволжанка
- Эрдоган занял президентский пост ещё на пять лет
- «Так дальше вести себя нельзя». Россия начнёт переговоры США по СНВ после победы на поле боя
- Захарова раскритиковала слова Салливана о позиции США по системе безопасности
- Порт Тикси в Якутии открыли для иностранных судов
- Украина «по-корейски». Демилитаризованная зона поможет решить конфликт
- Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27
- «Ждать лета». В России назвали возможные сроки украинского контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru