Женщина погибла из-за обстрела белгородского села Новая Таволжанка

По его словам, еще одну пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. В настоящий момент ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из-за украинского обстрела Безлюдовки погибла еще одна женщина. Также пострадал мужчина. Он госпитализирован с осколочными ранениями.

Ранее Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал прийти со своими бойцами на защиту Белгородской области, если не прекратится захват российской территории, передает «Радиоточка НСН».

