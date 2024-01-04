Женщина с ножом напала на пассажиров метро в Токио
Женщина напала с ножом на пассажиров метро в Токио, пострадали четверо мужчин. Об этом пишет Kyodo.
Инцидент произошел накануне вечером в вагоне поезда на станции «Акихабара» по линии «Яманотэ», где находится одноименный торговый район. Нападавшей оказалась молодая женщина 20-30 лет. Злоумышленницу задержали на месте, пишет «Свободная пресса».
По данным столичной полиции, на допросе женщина призналась, что хотела «убить людей». Нападавшую арестовали по подозрению в покушении на убийство.
В 2008 году у станции «Акихабара» мужчина напал с ножом на прохожих, в результате погибли семь человек, еще десять получили ранения, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщина с ножом напала на пассажиров метро в Токио
- Умер звезда КВН Станислав Агафонов
- МО: с подконтрольной Киеву территории вернулись 248 российских военных
- «Сойдет за юмор»: Лоза назвал непонятными песни Баскова, Билана и Долиной
- Мантуров анонсировал перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen
- Фильм «Холоп 2» собрал в прокате миллиард рублей за три дня
- ВСУ обстреляли села Замостье и Муром Белгородской области
- У Крымского моста образовались очереди из почти тысячи автомобилей
- Число жертв теракта в Иране превысило 100
- СМИ: власти Израиля обсуждают переселение жителей Газы в Конго
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru