Женщина с ножом напала на пассажиров метро в Токио

Инцидент произошел накануне вечером в вагоне поезда на станции «Акихабара» по линии «Яманотэ», где находится одноименный торговый район. Нападавшей оказалась молодая женщина 20-30 лет. Злоумышленницу задержали на месте, пишет «Свободная пресса».

По данным столичной полиции, на допросе женщина призналась, что хотела «убить людей». Нападавшую арестовали по подозрению в покушении на убийство.

В 2008 году у станции «Акихабара» мужчина напал с ножом на прохожих, в результате погибли семь человек, еще десять получили ранения, напоминает РЕН ТВ.

