СМИ: экс-нападающий сборной Аргентины получил ножевое ранение в живот
Бывший нападающий сборной Аргентины, французского ПСЖ и итальянского «Наполи» Эсекьель Лавесси госпитализирован с ножевым ранением, сообщает RMC Sport.
По данным издания, инцидент произошел в Уругвае, футболист получил перелом ключицы и ножевую рану в области живота.
Как сообщают местные СМИ, Лавесси был доставлен в больницу после вечеринки на одном из уругвайских курортов, где у него завязался спор с одним из родственников.
При этом семья пострадавшего настаивает на несчастном случае.
Ранее экс-футболист «Амкара» Евгений Ситников погиб в ночном ДТП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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