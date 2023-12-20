СМИ: экс-нападающий сборной Аргентины получил ножевое ранение в живот

Бывший нападающий сборной Аргентины, французского ПСЖ и итальянского «Наполи» Эсекьель Лавесси госпитализирован с ножевым ранением, сообщает RMC Sport.

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По данным издания, инцидент произошел в Уругвае, футболист получил перелом ключицы и ножевую рану в области живота.

Как сообщают местные СМИ, Лавесси был доставлен в больницу после вечеринки на одном из уругвайских курортов, где у него завязался спор с одним из родственников.

При этом семья пострадавшего настаивает на несчастном случае.

Ранее экс-футболист «Амкара» Евгений Ситников погиб в ночном ДТП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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