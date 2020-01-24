Женщина на Урале упала с девятого этажа в сугроб и выжила
Женщина в Ханты-Мансийском автономном округе выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пишет «Газета.ру».
Инцидент произошел в четверг, 23 января, в поселке Излучинск. Следователи сообщили, что девушка осталась жива, но ранения все же получила. Медики оценили повреждения как средней степени тяжести.
По словам специалистов, женщине помогла выжить верхняя одежда, в которой она была в момент падения с высоты.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Иваново расследуют гибель женщины, которая умерла после косметической операции в одном из местных медицинских центров.
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