Женщина на Урале упала с девятого этажа в сугроб и выжила

Женщина в Ханты-Мансийском автономном округе выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пишет «Газета.ру».

Инцидент произошел в четверг, 23 января, в поселке Излучинск. Следователи сообщили, что девушка осталась жива, но ранения все же получила. Медики оценили повреждения как средней степени тяжести.

По словам специалистов, женщине помогла выжить верхняя одежда, в которой она была в момент падения с высоты.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иваново расследуют гибель женщины, которая умерла после косметической операции в одном из местных медицинских центров.

