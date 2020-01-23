В Иваново женщина скончалась после косметической операции

23 января 202014:27

В Иваново расследуют гибель женщины, которая умерла после косметической операции в одном из местных медицинских центров.

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В региональном Следственном комитете заявили, что 50-летняя горожанка заключила договор с центром об операции, которая состоялась 20 января. После завершения процедуры женщину перевели в палату под наблюдение, однако спустя несколько часов ей стало резко хуже. Спасти пациентку не удалось.

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело, в рамках расследования будет дана оценка действия персонала медцентра, подчеркнули в СКР.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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