Женщина и ребенок провалились под лед на озере Тургояк в Челябинской области

Согласно данным, женщина и ребенок чуть не погибли на Тургояке в воскресенье, 8 декабря. Очевидцы сообщили, что они катались на льду в районе городского пляжа и провалились в воду в 70 метрах от береговой линии. На выручку подоспел глава семейства и другие граждане. Люди легли на лед друг за другом, таким образом сделав «цепь», и сообща помогли им выбраться на поверхность.

Отмечается, что к этому моменту прибыла медицинская бригада, однако люди отказались от помощи и на своем автомобиле уехали с территории озера. МЧС России напоминает: толщина льда для катания на коньках должна быть не менее 25 сантиметров.

Ранее, 7 декабря, глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале рассказал, что ученица первого класса из села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере, передает «Радиоточка НСН».

