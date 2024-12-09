Женщина и ребенок провалились под лед на озере Тургояк в Челябинской области
Женщина и ребенок провалились под лед во время катания на озере Тургояк в Челябинской области, другие жители помогли им выбраться из воды. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.
Согласно данным, женщина и ребенок чуть не погибли на Тургояке в воскресенье, 8 декабря. Очевидцы сообщили, что они катались на льду в районе городского пляжа и провалились в воду в 70 метрах от береговой линии. На выручку подоспел глава семейства и другие граждане. Люди легли на лед друг за другом, таким образом сделав «цепь», и сообща помогли им выбраться на поверхность.
Отмечается, что к этому моменту прибыла медицинская бригада, однако люди отказались от помощи и на своем автомобиле уехали с территории озера. МЧС России напоминает: толщина льда для катания на коньках должна быть не менее 25 сантиметров.
Ранее, 7 декабря, глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале рассказал, что ученица первого класса из села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере, передает «Радиоточка НСН».
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