В Пермском крае при обрушении отделки потолка в детском саду пострадал ребенок

Отделка потолка обрушилась в детском саду в городе Кунгур Пермского края. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

«В результате обрушения пострадал один ребенок, ему оказана амбулаторная медицинская помощь», — указали в СК.

Правоохранители организовали процессуальную проверку по факту ЧП и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее в детском саду №23 в Санкт-Петербурге зафиксировали 17 случаев сальмонеллеза, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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