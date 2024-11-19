В Пермском крае при обрушении отделки потолка в детском саду пострадал ребенок
19 ноября 202412:25
Отделка потолка обрушилась в детском саду в городе Кунгур Пермского края. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
«В результате обрушения пострадал один ребенок, ему оказана амбулаторная медицинская помощь», — указали в СК.
Правоохранители организовали процессуальную проверку по факту ЧП и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее в детском саду №23 в Санкт-Петербурге зафиксировали 17 случаев сальмонеллеза, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru