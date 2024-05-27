Женщина чудом выжила при лобовом столкновении с грузовиком в Новосибирске

Женщина на легковушке столкнулась лоб в лоб с грузовиком в Новосибирске и чудом выжила.

В результате ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали восемь человек

Она завершала обгон и не справилась с управлением. Сначала водитель 1997 года рождения влетела во встречный Sitrak, а потом в попутный Volvo.

В местном ГИБДД сообщили, что женщина госпитализирована, характер её травм не уточняется. Больше никто не пострадал. Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в городе Новокузнецке Кемеровской области пассажирский автобус съехал с проезжей части, пострадали восемь человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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