Женщина чудом выжила при лобовом столкновении с грузовиком в Новосибирске
Женщина на легковушке столкнулась лоб в лоб с грузовиком в Новосибирске и чудом выжила.
Она завершала обгон и не справилась с управлением. Сначала водитель 1997 года рождения влетела во встречный Sitrak, а потом в попутный Volvo.
В местном ГИБДД сообщили, что женщина госпитализирована, характер её травм не уточняется. Больше никто не пострадал. Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее в городе Новокузнецке Кемеровской области пассажирский автобус съехал с проезжей части, пострадали восемь человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru