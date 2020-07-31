Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявлено обвинение в его убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным СК, Марина Кохал убила мужа на почве неприязненных отношений. Способ совершения преступления пока не определен.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается с сообщении СК.