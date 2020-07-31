Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявлено обвинение в его убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным СК, Марина Кохал убила мужа на почве неприязненных отношений. Способ совершения преступления пока не определен.
«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается с сообщении СК.
Напомним, 30 июля стало известно, что тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обнаружено в центре северной столицы. СМИ сообщают, что в полицию о его смерти заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его, отмечает Свободная пресса.
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