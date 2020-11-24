Жена заявила в полицию на захватившего своих детей в заложники под Петербургом

Как сообщалось ранее со ссылкой на телеграм-канал Baza, в городе Колпино, пригород Петербурга, 38-летний Денис Бельтюков захватил в заложники 6 своих детей в доме на Пролетарской улице, он вооружен топором. На место происшествия уже выехал спецназ.

Как сообщает «Фонтанка.ру», мужчине 42 года, он угрожает убить детей, что именно он хочет, понять сложно.

По данным «Интерфакса», мужчина может находиться в алкогольном опьянении.



