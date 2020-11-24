Мужчина захватил в заложники детей в пригороде Петербурга
В городе Колпино, пригород Петербурга, мужчина захватил в заложники 6 своих детей, передает телеграм-канал Baza.
По данным канала, это 38-летний Денис Бельтюков. Он выгнал жену на улицу, а шестерых детей держит в доме на Пролетарской улице, он вооружен топором. На место происшествия уже выехал спецназ.
Как сообщает «Фонтанка.ру», мужчине 42 года, полиция ведет с ним переговоры. он угрожает убить детей, что именно он хочет, понять сложно.
По данным «Интерфакса», мужчина может находиться в алкогольном опьянении.
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