Жена рэпера Картрайта, которого убили и расчленили, признана вменяемой
Медицинская психолого-психиатрическая экспертиза установила вменяемость Марины Кохал, обвиняемой в резонансном убийстве своего супруга Александра Юшко, также известного как рэпер Энди Картрайт, утверждает ее защита.
Адвокат Кохал Сергей Лукьянов сообщил журналистам, что его подзащитную признали вменяемой, но с определенными психическими отклонениями.
Фрагменты тела Энди Картрайта, упакованные в несколько пакетов, были найдены в Санкт-Петербурге в конце июля прошлого года. Его жене было предъявлено обвинение в убийстве. По данным СК, Марина Кохал убила мужа на почве неприязненных отношений.
Между тем, сама Кохал утверждает, что её муж умер предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.
При этом после изучения электронных носителей, изъятых в ходе обыска у Кохал, и полного биохимического анализа крови рэпера, следствие сделало вывод, что он мог быть отравлен. По мнению оперативников, отравление произошло по хитрому и продуманному плану.
3 августа 2020 года Кохал арестовали на два месяца. Позже срок ее ареста был продлен. В среду суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в отношении вдовы рэпера, которая сейчас находится в СИЗО.
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