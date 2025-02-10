Жена Скворцова рассказала, что жизни комментатора ничего не угрожает
10 февраля 202512:00
Спортивный комментатор Роман Скворцов находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила в соцсетях жена Скворцова Ксения.
«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни уже ничего не угрожает», — написала супруга комментатора.
По ее словам, Скворцова перевели в областную больницу.
Ранее стало известно, что 49-летнего Скворцова доставили в больницу в Новосибирске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, на него напал неизвестный, у комментатора диагностировали травму головы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru