Железнодорожный мост через реку обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области днем в понедельник, 1 июня. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
На перегоне Выходной — Кола 30 мая железнодорожниками было выявлено повреждение опор моста из-за подъема уровня воды в реке. Движение поездов было остановлено, специалисты начали восстановительные работы.
Сейчас пассажирские поезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды и Ярославля следуют до станции Выходной. Там пассажирам приходится пересаживаться в автобусы, которые доставляют их до места назначения. Едущие из Мурманска также доставляются до станции Выходной на автобусах, а затем пересаживаются на поезд.
Восстановление моста может занять меньше месяца. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис, сообщают argumenti.ru. Он также отметил, что «своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий».
Ранее сообщалось, что в Мурманской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.
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