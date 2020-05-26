В ДТП под Мурманском пострадали пять человек

Пик распространения коронавируса в России пройден, - заявил президент Путин Минздрав подтвердил гибель от коронавируса более ста врачей В Петербурге коронавирусом заразились более трех тысяч медработников В девяти регионах запасов защитных костюмов для медиков осталось на неделю