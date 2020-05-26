В ДТП под Мурманском пострадали пять человек

В Мурманской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

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По данным агентства, два автомобиля столкнулись на перекрестке Мишуково - Снежногорск на трассе Р-21 "Кола".

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля ХОВО не уступил дорогу Toyota Hiace, согласно правилам дорожного движения.

Все пятеро пострадавших были госпитализированы с различными травмами в мурманские больницы.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Мурманская ОбластьДТП
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