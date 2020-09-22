Землетрясение затронуло 400 населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии
Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии. Об этом сообщил РИА Новости в экстренных службах.
Там уточнили, что подземные толчки ощущались в разных районах силой от двух до шести баллов. Максимальными они были в городе Иркутске (пять-шесть баллов).
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 залегал на глубине десяти километров западнее населенного пункта Култук Слюдянского района.
Землетрясение произошло в ночь на вторник. Спустя 15 минут зафиксирован афтершок.
В 12 территориях Иркутской области специалисты по распоряжению губернатора обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.
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