Землетрясение затронуло 400 населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии. Об этом сообщил РИА Новости в экстренных службах.

Там уточнили, что подземные толчки ощущались в разных районах силой от двух до шести баллов. Максимальными они были в городе Иркутске (пять-шесть баллов).