Землетрясение затронуло 400 населенных пунктов в Иркутской области и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии. Об этом сообщил РИА Новости в экстренных службах.

Там уточнили, что подземные толчки ощущались в разных районах силой от двух до шести баллов. Максимальными они были в городе Иркутске (пять-шесть баллов).

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 залегал на глубине десяти километров западнее населенного пункта Култук Слюдянского района.

Землетрясение произошло в ночь на вторник. Спустя 15 минут зафиксирован афтершок.

В 12 территориях Иркутской области специалисты по распоряжению губернатора обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеБурятияИркутская Область
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