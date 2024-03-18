Землетрясение силой 4 балла произошло в Таджикистане

Землетрясение зафиксировали в Таджикистане, сила толчков составила 4 балла в эпицентре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны.

У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

По данным ведомства, подземные толчки зарегистрировали в 07:10 (05:10 мск), эпицентр располагался в 148 км юго-восточнее Душанбе и в 66 км к юго-востоку от Раштского района.

«Сила толчков в эпицентре составила 4 балла, а в городе Душанбе — 2 балла», — отметили в КЧС.

Разрушений и жертв в результате землетрясения нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Черногории, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТаджикистан

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