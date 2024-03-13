У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр подземных толчков располагался почти в 200 километрах от города Манадо с населением 451 тысяча человек. Очаг находился на глубине около 54 километров.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами.

В начале марта землетрясение зарегистрировали в провинции Цинхай на северо-западе Китае. Магнитуда подземных толчков составила 5,3, передает «Радиоточка НСН».

