Землетрясение произошло в Черном море вблизи Ялты

По его словам, подземный толчок произошел в 23 часа 23 минуты 50 секунд по местному времени. Его магнитуда составила до трех. Через три минуты был повторный толчок, уже более слабый, передает РИА Новости.

Первый толчок жители Ялты почувствовали в виде легкой вибрации, на уровне 2-3 баллов.

Вольфман добавил, что сейчас специалисты продолжают обработку данных со всех сейсмостанций полуострова.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на вторник на границе России и Монголии, передает телеканал «360».



