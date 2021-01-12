Землетрясение произошло в Черном море вблизи Ялты
Два толчка, по предварительным данным, магнитудой до 3 были зафиксированы в ночь на вторник в 3-х километрах от Ялты (Ливадии) в Черном море. Об этом сообщил директор института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман.
По его словам, подземный толчок произошел в 23 часа 23 минуты 50 секунд по местному времени. Его магнитуда составила до трех. Через три минуты был повторный толчок, уже более слабый, передает РИА Новости.
Первый толчок жители Ялты почувствовали в виде легкой вибрации, на уровне 2-3 баллов.
Вольфман добавил, что сейчас специалисты продолжают обработку данных со всех сейсмостанций полуострова.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на вторник на границе России и Монголии, передает телеканал «360».
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