Жители Иркутска рассказали о трещинах в домах после землетрясения

В ночь на вторник вблизи границы России и Монголии произошло сильное землетрясение.

Его магнитуда составила 6,5, эпицентр находился в районе озера Хубсугул на севере Монголии, примерно в 300 километрах от Иркутска, передает RT. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Отголоски сейсмического события ощутили жители юга Иркутской области. Подземные толчки чувствовались в Иркутске и Ангарске. Магнитуда доходила до 4-5 баллов.

В соцсетях жители сообщили, что все происходило в течение примерно 30 секунд. Пользователи выложили видео, на которых в квартирах дрожат стены, люстры и посуда. В части домов на потолках видны трещины, передает РИА ФАН.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить дома и соцобъекты на предмет возможных повреждений.

