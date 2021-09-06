Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у восточного побережья Тайваня, сообщает сейсмологическая служба острова.

По данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился в 49 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 41,7 км.

Ранее директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева заявила, что на границе Иркутской области и республики Бурятия в районе посёлка Орлик произошло землетрясение магнитудой 7,6.

