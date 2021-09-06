Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии
На границе Иркутской области и Бурятии в районе поселка Орлик произошло землетрясение магнитудой 7.6. Об этом РИА Новости сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.
Также толчки ощущались в самом Иркутске, в Братске, Нижнеудинске, Усолье-Сибирском и Ангарске. Некоторые горожане сняли на видео качающиеся люстры, при этом, сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.
А на прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у берегов острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 252 км от города Курильск. Очаг землетрясения находился на глубине 94 км.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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