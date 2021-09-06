Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии

На границе Иркутской области и Бурятии в районе поселка Орлик произошло землетрясение магнитудой 7.6. Об этом РИА Новости сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

Также толчки ощущались в самом Иркутске, в Братске, Нижнеудинске, Усолье-Сибирском и Ангарске. Некоторые горожане сняли на видео качающиеся люстры, при этом, сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.