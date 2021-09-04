В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали на северо-западе Китая, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Сахалинской области

Эпицентр землетрясения находился в 196 км севернее города Хотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 30 км.

Ранее сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,6 у берегов острова Итуруп в Сахалинской области. Его эпицентр располагался в 252 км от города Курильска, очаг находился на глубине 94 км.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКитай
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