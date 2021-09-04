В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
4 сентября 202107:37
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали на северо-западе Китая, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 196 км севернее города Хотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 30 км.
Ранее сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,6 у берегов острова Итуруп в Сахалинской области. Его эпицентр располагался в 252 км от города Курильска, очаг находился на глубине 94 км.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru