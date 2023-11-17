Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Филиппинах

Специалисты заявляли о магнитуде 6,9, однако затем увеличили ее до 7,0.

Землетрясение произошло в пятницу в 08:14 UTC (11:14 мск) в 57 километрах юго-восточнее города Генерал-Сантос (население - около 529,5 тысячи человек). Очаг подземных толчков располагался на глубине 57 километров.

Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали на территории Мьянмы, пишет «Свободная пресса».

