У берегов Калифорнии произошло землетрясение перед саммитом АТЭС
Землетрясение произошло у берегов Северной Калифорнии, его магнитуда составила 5,0. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 03.15 UTC (06.15 мск). Эпицентр землетрясения находился в 167 километрах юго-западнее города Ферндейл, очаг располагался на глубине 8 километров.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
Землетрясение произошло перед Неделей экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая начинается в Северной Калифорнии в субботу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru