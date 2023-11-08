Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане

Отмечается, что подземные толчки произошли в 04:52 UTC (07:52 мск) в 341 километре юго-восточнее индонезийского города Амбон. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло на северо-западе Непала, напоминает телеканал «360». По данным Национального сейсмологического центра, магнитуда толчков составила 6,4, однако Немецкий исследовательский центр наук о земле понизил ее до 5,6. В результате стихийного бедствия погибли 128 человек, более 100 пострадали, пишет Ura.ru.

