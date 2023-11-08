Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Тихом океане близ берегов Индонезии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что подземные толчки произошли в 04:52 UTC (07:52 мск) в 341 километре юго-восточнее индонезийского города Амбон. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
Ранее мощное землетрясение произошло на северо-западе Непала, напоминает телеканал «360». По данным Национального сейсмологического центра, магнитуда толчков составила 6,4, однако Немецкий исследовательский центр наук о земле понизил ее до 5,6. В результате стихийного бедствия погибли 128 человек, более 100 пострадали, пишет Ura.ru.
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